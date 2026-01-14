План-капкан для наркобизнеса

В Службе центральных коммуникаций состоялось заседание круглого стола, в ходе которого Министерство внутренних дел подвело итоги реализации Комплексного плана по борьбе с наркоманией и нар­кобизнесом на 2023–2025 годы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказал председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан, за эти годы было усилено межведомственное и международное сотрудничество, противодействие наркопреступности приобрело более наступательный характер с акцентом на профилактику правонарушений.

Благодаря такому комплекс­ному подходу в 2025 году правоохранительными и специальными госорганами пресечено около 4 тыс. наркопреступлений, ликвидировано 128 нарколабораторий. Всего из незаконного оборота изъято около 49 тонн различных наркотических средств. Особо заметен прогресс по «синтетике», объемы изъятия которой достигли почти полторы тонны.

Также расширен перечень подконтрольных веществ – он дополнен 47 новыми позициями. Играет против производителей «синтетики» и ужесточение уголовной ответственности. Для организаторов наркобизнеса он предусматривает меры вплоть до пожизненного лишения свободы.

Учтя итоги реализации предыдущего документа и глобальные тенденции, в ведомстве разработали новый Комплекс­ный план по борьбе с наркоманией и нар­кобизнесом на 2026–2028 годы. По словам Данияра Мейрхана, он включает в себя семь разделов, 106 пунктов и 30 подпунк­тов и охватывает ключевые направления государственной антинаркотической политики.

Финансирование будет осуществляться за счет республиканского и местных бюджетов. Межведомственный документ предусматривает комплекс мер по профилактике, раннему выяв­лению, лечению, реабилитации и социальной поддержке лиц с зависимым поведением, а также мероприятия по ограничению незаконного оборота наркотиков.

В ходе заседания также прозвучало: 2025-й был объявлен министром внутренних дел Годом профилактики, при МВД впервые создан Совет по профилактике наркоправонарушений, аналогичные объединения действуют во всех областях. Что немаловажно, в профилактическую работу на местах вовлекаются в том числе и закладчики. Бывшие заключенные, а их почти 100 человек, в качестве волонтеров рассказывают молодежи о последствиях незаконной деятельности.

Всего же к разъяснительной работе привлечены 22 тыс. волонтеров, задействованы НПО, общественность и СМИ. Охват целевой аудитории превысил 2 млн человек, уточнили в ведомстве.

Особое внимание уделяется профилактике в студенческой среде. Один из главных проектов – идеология «Толық адам», реализуемая в вузах. Акцент в нем сделан на формировании качеств «Ыстық қайрат» – человека с крепким внутренним стержнем, не склонного к дурным поступкам.

Как отметила заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан, в рамках профилактических мер для 59 тыс. студентов 95 вузов страны в учебном процессе предус­мотрены антинаркотические курсы на платформе Coursera. Кроме того, напрямую ведется работа с правоохранительными органами.

