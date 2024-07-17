Улучшить качество связи запланировали в Жамбылской области

Цифровизация, Технологии
1891
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Жамбылской области намечено покрыть мобильным Интернетом около 450 километров автодорог

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На очередном заседании акимата области рассмот­рен вопрос, касающийся улучшения доступа сельского населения к Всемирной сети. По данным руководителя регионального управления цифровых технологий Руслана Нокрабекова, на сегодняшний день из 367 сельских населенных пунктов Интернетом 2G обеспечены 50, 3G – 69, 4G – 248 аулов,­ а оптико-волоконной связью охвачено 199 населенных пунктов. Но этого явно недостаточно: многие сельчане все еще недовольны качеством связи.

Как стало известно, в рамках национального проекта «Доступный Интернет» в 2023–2024 годах планировалось установить базовые станции 4G в 180 населенных пунктах. На сегодняшний день они появились только в 72 аулах.

В период с 2024 по 2027 год соглас­но этому же проекту «волокно» протянут еще к 170 населенным пунктам и 455 государственным учреждениям. В текущем году работы будут проведены в 30 аулах и 144 госструктурах.

Руслан Нокрабеков также сообщил, что в нынешнем году запланировано строительство семи антенно-мачтовых сооружений вдоль трасс республиканского значения, в том числе в Кордайском, Жуалынском, Меркенском районах и районе им. Т. Рыскулова.

В результате планируется покрыть мобильным Интернетом 449,8 км автодорог. Также предусматривается обеспечение связью 4G 28 населенных пунктов после установления антенно-мачтовых конструкций.

Аким области Ербол Карашукеев отметил, что, несмотря на проделанную работу, вопрос повышения качества связи все еще остается острым. Доказательством тому служит такой факт: только в 72 из 180 населенных пунктов смонтированы базовые станции 4G.

– От жителей регулярно поступают жалобы на качество мобильной связи. Эта проблема актуальна не только для сельской глубинки, но и областного центра, – подчеркнул глава региона и поручил держать вопрос на контроле.

Акимам районов дано указание своевременно организовать работы по установке антенно-мачтовых конструкций. Кроме того, ответственным лицам поставлена задача по изучению ситуации с монтажом базовых станций, улучшению качества сотовой связи и Интернета в населенных пунктах и выполнению в срок всех запланированных мероприятий.

#цифровизация #интернет #Жамбылская область #связь

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Минцифры сделало заявление в связи со сбоем в Microsoft
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Как получить бесплатное IT-образование
Паспорт здоровья ребенка станет электронным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]