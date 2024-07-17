Улучшить качество связи запланировали в Жамбылской области

На очередном заседании акимата области рассмот­рен вопрос, касающийся улучшения доступа сельского населения к Всемирной сети. По данным руководителя регионального управления цифровых технологий Руслана Нокрабекова, на сегодняшний день из 367 сельских населенных пунктов Интернетом 2G обеспечены 50, 3G – 69, 4G – 248 аулов,­ а оптико-волоконной связью охвачено 199 населенных пунктов. Но этого явно недостаточно: многие сельчане все еще недовольны качеством связи.

Как стало известно, в рамках национального проекта «Доступный Интернет» в 2023–2024 годах планировалось установить базовые станции 4G в 180 населенных пунктах. На сегодняшний день они появились только в 72 аулах.

В период с 2024 по 2027 год соглас­но этому же проекту «волокно» протянут еще к 170 населенным пунктам и 455 государственным учреждениям. В текущем году работы будут проведены в 30 аулах и 144 госструктурах.

Руслан Нокрабеков также сообщил, что в нынешнем году запланировано строительство семи антенно-мачтовых сооружений вдоль трасс республиканского значения, в том числе в Кордайском, Жуалынском, Меркенском районах и районе им. Т. Рыскулова.

В результате планируется покрыть мобильным Интернетом 449,8 км автодорог. Также предусматривается обеспечение связью 4G 28 населенных пунктов после установления антенно-мачтовых конструкций.

Аким области Ербол Карашукеев отметил, что, несмотря на проделанную работу, вопрос повышения качества связи все еще остается острым. Доказательством тому служит такой факт: только в 72 из 180 населенных пунктов смонтированы базовые станции 4G.

– От жителей регулярно поступают жалобы на качество мобильной связи. Эта проблема актуальна не только для сельской глубинки, но и областного центра, – подчеркнул глава региона и поручил держать вопрос на контроле.

Акимам районов дано указание своевременно организовать работы по установке антенно-мачтовых конструкций. Кроме того, ответственным лицам поставлена задача по изучению ситуации с монтажом базовых станций, улучшению качества сотовой связи и Интернета в населенных пунктах и выполнению в срок всех запланированных мероприятий.