Платье подруги Елизаветы II выставят на аукцион в Лондоне

Леди Лонгман была в этом образе на свадьбе у британской королевы

Фото: 24.kz

Лондонский аукционный дом Christie's представил новую коллекцию лотов для «Недели классики», передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечает телеканал, главным экспонатом выставки стало платье леди Элизабет Лонгман. Это подруга покойной Елизаветы II.

Лонгман была в этом образе на свадьбе у британской королевы. Платье частично сшито из белого шёлка.

Стартовая стоимость лота - 30 тысяч фунтов стерлингов.

Аукцион начнётся завтра, второго июля, и завершится десятого июля.