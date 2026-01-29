Племенные нетели доставлены самолетом

Сельское хозяйство
99
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Из Дании по воздуху грузовым бортом крупную партию племенных коров доставили в Алматы, затем погрузили в фуры и привезли на молочно-товарную ферму СПК «Племзавод Алматы», что в Талгарском районе.

фото автора

В результате поголовье хозяйства пополнили 700 нетелей элитных пород голштин-фриз и джерси. Кроме того, в декабре прошлого года сюда же из России были доставлены 665 голов племенных телок. В настоящее время на племзаводе содержатся 2 600 голов КРС высокопродуктивных пород молочного направления. На осуществление проекта по расширению производственной базы СПК был выдан кредит в сумме 3,5 млрд тенге.

По словам руководителя хозяйства Рустема Ахметжанова, в результате племенного пополнения ожидается улучшение генетического потенциала и продуктивных качеств стада.

Как известно, породы голштин-фриз и джерси считаются самыми высокопроизводительными в мире. Эти животные хорошо адаптируются к климатическим условиям нашей республики. В ближайшее время животноводы планируют вдвое увеличить надои молока и на 20% – поставки молочной продукции в торговые сети.

К слову, племзавод Алматы входит в десятку крупнейших производителей молока в республике. Помимо коров, здесь разводят лошадей, овец, выращивают зерновые, масличные и кормовые культуры. На балансе хозяйства – 8 тыс. га сельхозугодий, включая пастбища и пашню.

По итогам минувшего года на молочно-товарной ферме, что в селе Енбекши, произведено около 7,5 тыс. тонн молока. Здесь применяются передовые технологии доения, кормления и содержания животных. Процесс полностью автоматизирован, установлено импортное оборудование.

В ближайшее время ожидает­ся прибытие из-за рубежа очередной партии племенных нетелей. В итоге их общее число достигнет двух тысяч голов. Именно заграничные буренки сегодня составляют племенное ядро молочно-товарной фермы.

По оценкам экспертов, импорт КРС элитных пород имеет особое значение для развития отечественного животноводства. Эта мера поз­воляет не только увеличить племенное поголовье и улучшить селекционную работу, но и обеспечить внутренний рынок качественной сельхозпродукцией, повысить конкурентоспособность и экспортоориентированность отрасли.

#Алматы #КРС #нетели #племзавод

