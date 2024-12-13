Пловчиха из США пятый раз побила мировой рекорд по плаванию

В пятницу двукратная олимпийская чемпионка американка Гретчен Уолш улучшила достижение канадки Мэгги Макнил на дистанции 100 м баттерфляем

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В предварительном заплыве на чемпионате мира в Будапеште 21-летняя Уолш показала результат 53,24 секунды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Американка улучшила достижение канадки Мэгги Макнил (54,05), которое было установлено в декабре 2022 года.

Для Уолш это уже пятый мировой рекорд на турнире в Будапеште. Ранее она дважды побила рекорд на 50 м баттерфляем, еще по одному разу на 100 м комплексом и в составе женской эстафеты 4х100 м вольным стилем. За побитый на ЧМ мировой рекорд спортсмены получают по $25 тыс.

Уолш в данный момент также является рекордсменкой мира на дистанции 100 м баттерфляем (на длинной воде).

На Олимпиаде в Париже Уолш завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза на чемпионате мира 2023 года.