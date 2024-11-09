По факту крушения вертолета в Актюбинской области возбуждено уголовное дело

Фото: МЧС РК

Сегодня на территории аэродрома в Актюбинской области при выполнении учебно-тренировочных полетов вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку с последующим возгоранием топливных баков.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы, - сообщили в западном региональном Военно-следственном управлении ВСД МВД РК.

Напомним сегодня утром в Актюбинской области потерпел крушение вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны.

На борту находилось три члена экипажа, один из них скончался. Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность.