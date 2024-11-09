По факту крушения вертолета в Актюбинской области возбуждено уголовное дело

Происшествия
92

В региональном Военно-следственном управлении МВД начато расследование 

Фото: МЧС РК

Сегодня на территории аэродрома в Актюбинской области при выполнении учебно-тренировочных полетов вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку с последующим возгоранием топливных баков.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы, - сообщили в западном региональном Военно-следственном управлении ВСД МВД РК.

Напомним сегодня утром в Актюбинской области потерпел крушение вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны.

На борту находилось три члена экипажа, один из них скончался. Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность. 

#МВД #вертолет #дело #крушение

Популярное

Все
Больничный теперь не подделаешь
Строительство завода будет возобновлено
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
«Умные приборы» защитят природу
«Зеленой» энергии становится все больше
Чувство – главное оружие поэта
Не попасть в ловушку кибервора
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Плюсы и минусы ОСМС
Плохая привычка привела к операции
Sergek приступил к патрулированию
Почему в это воскресенье стоит пойти на футбол
«Золотые струны домбры»: из Омска в Вятку
Берегите себя и близких
«Марiчка»: 20 лет на сцене
На первом плане – образ человека
Сразу две аварии на теплосетях случились в Рудном
QS подтверждает вектор перемен Shakarim University
Без берегов!
Сыграли с «Пафосом», но уступили
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Шатры и юрты Великой степи
Фуры двинулись в обход мегаполиса
В Библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане
Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама
Конструктивная повестка стратегических партнеров
Возрос интерес к хирургическому лечению сахарного диабета
Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
До золота рукой подать
В национальном музее Франции покажут уникальные артефакты из Казахстана
Вакцину от ВПЧ получили 47 тыс. девочек
В Испании увеличилось число погибших из-за сильных ливней
Куриц под судом банки не кредитуют
Страны ЦА укрепляют сотрудничество по противодействию коррупции
Продолжается уборка сахарной свеклы
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб

Читайте также

Вертолет потерпел крушение в Актюбинской области
Солдат-срочник погиб в ВКО
Упавшее от ветра дерево насмерть придавило женщину в Павлод…
Следовавший из России в Таджикистан пассажирский автобус сл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]