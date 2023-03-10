По-новому будут помогать пропускающим занятия и отстающим по учебе школьникам

В Казахстане утверждены методические рекомендации по ведению внутришкольного учета. Они нацелены на оказание помощи детям, требующим повышенного внимания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: Kazpravda.kz

По информации Комитета по охране прав детей, внутришкольным учетом будут охвачены обучающиеся с низкой успеваемостью, систематически пропускающие занятия, нарушающие устав школы и правила внутреннего распорядка.

Как отметила заместитель председателя комитета Юлия Овечкина, внутришкольный учет поможет своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в особом педагогическом внимании и комплексной поддержке.

«На сегодняшний день всеми школами уже ведется внутришкольный учет. В целях формирования единого подхода к ведению внутришкольного учета нами были разработаны соответствующие методические рекомендации. Теперь каждому ребенку, состоящему на внутришкольном учете, будет оказана всесторонняя помощь, которая включает в себя организацию дополнительных занятий, раскрытие творческого, спортивного потенциала ребенка, оказание социальной и психолого-педагогической поддержки. Решение по включению школьников на внутришкольный учет принимается советом профилактики организации образования», – пояснила Юлия Овечкина.

В Минпросвещения акцентировали, что внутришкольный учет не влечет правовых последствий, выходящих за рамки организации образования. Его главное предназначение – оказание ребенку индивидуальной социальной и психолого-педагогической помощи, а также профилактика правонарушений.