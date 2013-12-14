По вопросам трудовых споров

Открывая заседание, председатель совета, депутат Гульнар Сейтмаганбетова среди проблемных вопросов, требующих законодательного регулирования, обозначила и те, которые приводят к конфликтным ситуациям. Тему продолжил вице-министр труда и социальной защиты населения Кайрат Абсаттаров, рассказавший о работе по совершенствованию действующего законодательства в этой сфере. Судья Верховного суда Аскар Смаилов в свою очередь обобщил судебную практику по трудовым спорам. Основные аспекты трудовых конфликтов в стране были озвучены представителем Генеральной прокуратуры Асель Сатывалдиновой. Альтернативные способы решения трудовых конфликтов были изложены в докладе депутата Мажилиса Светланы Романовской. Своим мнением поделились также председатель Федерации профсоюзов Абильгазы Кусаинов, руководители региональных профсоюзных организаций страны. По итогам обсуждения приняты соответствующие рекомендации в адрес государственных органов, министерств и ведомств, профсоюзных организаций.

Альмира ЕРЛАНОВА