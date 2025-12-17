Победителей конкурса «Отанды сүю – жүректен» наградили в Астане

Культура,Столица
163

В конкурсе приняли участие представители 17 областей и трёх мегаполисов страны

Фото: Минкультуры РК

В Астане прошла итоговая церемония награждения победителей республиканского конкурса «Отанды сүю – жүректен». Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Конкурс является масштабным проектом, направленным на раскрытие понятия патриотизма через творческое самовыражение. Его цель - укрепление гражданской идентичности, популяризация национальных ценностей в современном формате, а также поддержка творческих инициатив в обществе.

В конкурсе приняли участие представители 17 областей и трёх мегаполисов страны. Победителям вручили дипломы, памятные подарки и букеты цветов.

Торжественная церемония завершилась праздничной концертной программой с участием артистов Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева.

#конкурс #награждение #победители

