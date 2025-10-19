Фото: Минкультинформ

В мероприятии приняли участие 14 акынов со всех регионов страны. На церемонии открытия с приветственным словом выступил вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Сыдыков, который огласил поздравительное письмо министра Аиды Балаевой.

«Айтыс — это зеркало духовного облика нашего народа, священное искусство, дошедшее до нас сквозь века. Бережное отношение к нему, возрождение в духе нового времени и передача молодому поколению - наша общая задача. Министерство культуры и информации ежегодно реализует масштабные проекты, направленные на популяризацию национального искусства и сохранение преемственности традиций. Пусть достижения нашей страны и устремлённость народа к светлому будущему станут вдохновением для сегодняшнего айтыса», - говорится в письме.

Ведущим мероприятия выступил заслуженный деятель Казахстана Аманжол Алтай, а председателем жюри стал заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Отан» Журсин Ерман.

По итогам двухдневного итогового айтыса главная награда и звание обладателя «Алтын домбыра» завоевал Айбек Калиев, которому был вручен сертификат на квартиру в Астане. Первое место занял Бексултан Орынбасар, второе место разделили Нурбол Жауынбаев и Серик Куанган, а третье - Мейрбек Султанхан и Дидар Ками.

Кроме того, акыны, проявившие особое мастерство в финальном туре, были отмечены специальными наградами.