Победителей республиканского конкурса «Жас Канат. Балалар-2024» наградили в Алматы

Музыка, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В этом году было получено 130 заявок от талантливых детей со всего Казахстана, из которых до финала допущены 17 юных артистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оргкомитет конкурса 

Фото: оргкомитет конкурса

По словам организаторов, конкурс – проект социальный, билеты для зрителей были бесплатными, как и участие в конкурсе.

Зрители смогли увидеть выступления финалистов, а познакомиться с ними можно было заранее – на странице в Instagram, где также проходило зрительское голосование. 

В этом году участники конкурса настолько сильны, что профессиональному жюри было довольно сложно определить лучшего. В жюри конкурса «Жас Канат. Балалар-2024» вошли такие именитые звезды нашей страны, как заслуженные деятели республики Казахстан Нурлан Абдуллин, Айгуль Бабаева и Жамиля Серкебаева, композитор Артык Токсанбай, певица, продюсер, лауреат «Жас канат» 2000 года Нургуль Нугуманова, звезда эстрады Парвиз Назаров и Заслуженный артист республики, член Союза композиторов Казахстана Медеу Арынбаев.

Надо сказать, что атмосфера в зале была замечательная – за ребят пришли болеть их друзья и родные, целые группы поддержки.

В результате,  места распределились следующим образом: лауреатом третьей премии стал Ансар Абдурахман (13 лет) из Караганды, второй  премии – София Балгазина (13 лет) из Алматы, и первой премии – Инжу Есимжан (12 лет) из Талдыкоргана, которую уже называют будущей Бабигуль Тулегеновой. Гран-при конкурса «Жас Канат. Балалар-2024» удостоен Азат Сундетбек (13 лет) из Алматы.

Также были определены призеры и дипломанты еще в нескольких номинациях. Специальный приз «Надежда» получил Куаныш Баймухамбетов (Алматы), специальная награда от фонда «Азия Дауысы»  – за сохранение национальных традиций, вручена Ханшайым Пшан (Алматы), приз за талантливое творчество и лучшее исполнение авторской песни получил  Давид Чарлин (Алматы) исполнивший на конкурсе песню собственного сочинения.

Ансар  Абдурахман (Караганда) получил приз зрительских симпатий, согласно результатам голосования в соцсетях. Ажар Абдишевой вручили  приз акима Алматы,  к которому прилагается  и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге.

Особыми дипломами отмечены выступления  Ажар Абдишевой (Караганда),  Мади Нурботалулы (Алматы)  и  Каусара Бекбосына (Шымкент). Все дипломанты, получившие особые титулы, получат также  по 50 тысяч тенге.  

Не обошлось без сюрприза и для самих членов жюри: Медеу Арынбаеву вручили Приз имени Мурата Иргалиева и Александра Пономарева за вклад в развитие отечественной культуры.

Но «Жас Канат. Балалар-2024» – это не только конкурс песни, а еще и праздник детского творчества! Так, в его рамках прошел конкурс юных мобилографов, чьи работы можно увидеть на официальной странице в соцсетях. Три лауреата получили призы от компании TECNO mobile! – новейшие смартфоны и фирменный мерч. Это – Нурай Бекен из Талды-Коргана (1 премия), Абзал Бейсембаев из Караганды (2 премия), и Кербез Тохтарбай из Жаркента (3 премия).  

Также в рамках «Жас Канат. Балалар-2024» прошел традиционный конкурс детского рисунка «Дети рисуют «Жас канат» и «Азия Дауысы»».

Победителей определяло профессиональное жюри, в которое вошли дизайнеры, художники, иллюстраторы, аниматоры, а его бессменным председателем является Ажар Тюлеубаева – художник декоратор, основатель и руководитель студии в детском центре развития. 

Всего участвовало 206 работ, присланных детьми  со всего Казахстана, из них в финал прошли 126, и в результате были определены 3 лауреата и победители в 11 номинациях.

Работы оценивались по  креативному мышлению, самобытности, яркости и живости красок, по изысканности исполнения и уникальности взгляда, по воплощению национального колорита и традиций, словом – члены жюри обращали внимание не только на мастерство, но и на уникальные творческие подходы.

В итоге, лауреатом  1 степени стала Таисия  Черевко (Павлодар),  2 степени – Аружан Бисенова (Уральск) и 3 степени Аниса  Фаррах (Алматы). Все дипломанты и призеры получили дипломы и подарки от спонсоров. Лучшие работы можно увидеть до конца года в фойе третьего этажа Нацбиблиотеки в Алматы. 

Как заверила президент общественного фонда «Международный фестиваль «Азия Дауысы» Ирина Ковыряко, в следующем году конкурс обязательно состоится. 

Информационную поддержку оказали: «1 канал «Евразия», «НТК», RadioCitу, «Казахстанская правда», «Деловой Казахстан», Zakon.kz, «Новое поколение», Nege.kz, Caravan.kz, «Московский комсомолец в Казахстане», Zhatpa.kz, телеграм-канал Dala inside, Фонд Тюркоязычных журналистов и Казахстанский пресс-клуб и газеты Almaty aqshamy и «Вечерний Алматы».  

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