Почему Рыбакина не сыграла на ЧМ, объяснили в федерации

Спорт
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Вахитов Елдос
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Первую ракетку Казахстана полгода преследовали травмы, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев подвел итоги выступления сборной Казахстана на финальном этапе "Кубка Билли Джин Кинг", сообщает федерация тенниса РК.

"Один из главных итогов - у нас есть сильная команда! Именно команда, собранная из хороших игроков. Не нужно забывать, что чемпионат мира собирает практически всех лучших теннисисток планеты. И здесь никто не играет в полсилы. Все к этому важному турниру готовятся. По результату можно сказать, что нашей сборной не хватило удачи", – сказал Диас Доскараев.

У Елены Рыбакиной была травма, напомнил он.

"Мы все прекрасно знаем, что если она в полном порядке с крепким здоровьем и в отличной форме, то Елена может победить любую теннисистку мира, и это дало бы нам хорошие шансы выйти из группы, даже выиграть чемпионат мира, но это спорт, где невозможно загадывать. Мы все видели, что Рыбакина мучилась с вирусом и болезнями, начиная с "Ролан Гаррос", где в итоге ей пришлось сняться с турнира, не смогла защитить прошлогодний титул на "Уимблдоне", американская серия турниров не задалась. Тем не менее, мы сделали всё возможное, чтобы её подготовить. Травму спины она получила на итоговом турнире WTA из-за плохого качества кортов", – отметил Доскараев.

По его словам Рыбакина приехала в Севилью с большой надеждой сыграть, готовилась.

"Чтобы выступить на таком уровне - нужно быть 100% готовой, какой бы ты ракеткой в мировом рейтинге ни была. В целом, посмотрите, многие топовые игроки не приехали в свои сборные (Швёнтек, Пегула, Гауфф, Мухова и другие), а Рыбакина не просто была с нами, а активно поддерживала на скамейке запасных всю команду и каждую нашу теннисистку, выходящую на корт. Елена всегда ставит матчи за сборную приоритетной задачей. Тому подтверждение игры высокого уровня в прошлом году, когда Рыбакина принесла два важнейших очка против Германии и вывела команду в финальную часть чемпионата мира, где сборная показала высокий уровень", – подчеркнул вице-президент ФТК.

Чемпионат мира прошел для нашей команды на высоком уровне, для нас было много и позитивных моментов, считает функционер.

"Жибек Куламбаева, которая последние 2-3 года стремительно поднимается в мировом рейтинге, одержала первую свою победу в составе сборной. Сейчас Жибек уже 149-я ракетка мира в парном разряде. В матче со Словенией Куламбаева проявила себя с наилучшей стороны в дуэте с Анной Данилиной. Девушки принесли победное очко нашей сборной. Вообще, пара Жибек и Анна – это костяк нашей будущей команды. Особенно радует, что Жибек является воспитанницей академии Team Kazakhstan. Была в составе сборной Казахстана в Севилье и юная Аружан Сагандыкова, которая также является воспитанницей Академии Team Kazakhstan. Она тоже стремительно поднимается в рейтинге, и опыт присутствия в сборной на чемпионате мира среди лучших наших игроков только подстегнёт Аружан расти в теннисном плане ещё быстрее", – отметил Диас Доскараев.

#теннис #Елена Рыбакина #Кубок Билли Джин Кинг

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