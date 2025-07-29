По последним данным, по меньшей мере 279 человек стали жертвами муссонных дождей и вызванных осадками инцидентов с конца июня

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Повреждены более 1,5 тыс. домов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Число погибших в результате продолжающихся муссонных дождей в Пакистане возросло до 279 человек, при этом за последние 24 часа было зарегистрировано еще 8 смертельных случаев», — говорится в материале местного телеканала Samaa TV.

Уточняется, что с начала сезона муссонов 28 июня также пострадали не менее 676 человек, повреждены более 1,5 тыс. домов. Наибольший ущерб был нанесен провинции Пенджаб, на ее территории подтверждены 151 погибший и 536 пострадавших.

Кроме того, значительный ущерб был нанесен имуществу и скоту. В общей сложности по всей стране было повреждено более 1,5 тыс. домостроений, 362 из них пострадали в течение последних суток. Отмечается, что в результате дождей погибли не менее 374 животных, что усугубило положение зависящих от сельского хозяйства общин.

Ожидается, что новая волна дождей обрушится на несколько районов страны до 31 июля.

Ранее, 7 июля, телеканал NDTV сообщил о гибели не менее 78 человек из-за наводнений и оползней в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Еще 37 человек были объявлены пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о мощных ливнях, обрушившихся на Гонконг, Пекин, Южную Корею и Австралию.