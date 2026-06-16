Почти 60% грузооборота страны приходится на железнодорожный транспорт

Транспорт

В Казахстане рынок грузовых вагонов полностью находится в конкурентной среде. Общий парк сейчас составляет порядка 147 тыс. единиц, и большая часть из них принадлежит частным операторам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

57% всего грузооборота в Казахстане формируется за счет железнодорожного транспорта, который также обеспечивает треть валового продукта всей транспортной отрасли. О поэтапной модернизации инфраструктуры и обновлении парка на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По его словам, на сегодня в Казахстане рынок грузовых вагонов полностью находится в конкурентной среде. Общий парк сейчас составляет порядка 147 тыс. единиц, и большая часть из них принадлежит частным операторам.

«Дальнейшее развитие инфраструктуры напрямую влияет на рост промышленности, увеличение объемов экспорта и укрепление транзитного потенциала государства. В железнодорожной отрасли мы выделяем три ключевых направления: парк локомотивов, парк вагонов и магистральную сеть. Работа по ним ведется поэтапно, а главная цель – увеличение пропускной способности и обеспечение перспективного спроса на перевозки»,— отметил министр.

В период с 2014 по 2019 годы из-за низких объемов закупа тягового подвижного состава в стране сформировался дефицит локомотивов. Чтобы исправить ситуацию, в последние годы была запущена программа обновления. Поставки новых локомотивов отечественного производства продолжаться до 2028 года. На сегодняшний день обновленный парк уже полностью обеспечивает текущие потребности в перевозках. Благодаря проведенной работе уровень износа локомотивов удалось снизить с 74% до 49%. Вместе с тем значительно сократился и средний возраст тягового парка – с 30 до 21 года. Модернизация продолжается, создавая надежную базу для долгосрочного экономического роста страны.

#статистика #железная дорога #грузы

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