Крупную сумму пришлось выплатить по причине незаконных условий в договорах поставки сжиженного газа

Специализированный межрайонный суд Актобе признал АО «СНПС Актобемунайгаз» виновным в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

Основанием стали результаты расследования, проведённого Департаментом АЗРК по Актюбинской области.

Как выяснилось, компания устанавливала незаконные условия в договорах поставки сжиженного газа: ограничивала срок оплаты тремя днями и требовала заполнять автоцистерны только на 85%. Это ставило контрагентов в невыгодное положение.

Кроме того, компания без оснований ограничивала объёмы производства газа, доставляемого автотранспортом, нарушая права других участников рынка.

Суд назначил штраф в размере 36,7 млн тенге.

В рамках предписаний антимонопольного органа компания увеличила производство и объёмы отгрузки.