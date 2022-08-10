Фото: uralskweek.kz
Транспорт
Почти в 2 раза подорожал проезд в автобусах Уральска за "наличку"
Портнягина Наталия
корреспондент

С 10 августа проезд в общественном транспорте при наличном расчете для уральцев подорожал почти в два раза – с 80 до 150 тенге. Детский проезд также повысился в цене до 70 тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Прежний тариф (взрослый – 80 тенге, детский – 40 тенге) действовал на протяжении последних пяти лет.

О внедрении дифференцированного тарифа власти говорили с прошлого года и не раз. Поэтому недавнее очередное объявление по этому поводу многие уральцы оставили без внимания.

По словам кондукторов, если раньше при внедрении электронной оплаты при равной цене многие предпочитали оплачивать проезд по старинке – наличными, то теперь значительная разница в оплате за наличку (150 тенге) и безнал (80 тенге) заметно стимулирует пассажиров использовать приложение Avtobys и QR-код мобильного приложения Kaspi.

Пожалуй, самый задаваемый вопрос в салонах автобусов на этой неделе будет о том, где можно приобрести транспортную карту.

Внедрение электронного билетирования позволит обеспечить прозрачность доходов компаний-пассажироперевозчиков. Это необходимо потому, что сегодня сфере общественного транспорта государство выделяет многомиллиардные субсидии.

Между тем в акимате города уже рассматривается вопрос о повышении стоимости проезда при электронной оплате.

Напомним, что еще в апреле этого года в Ассоциации автоперевозчиков Западного Казахстана отмечали, что на маршрутах, где фиксируется большой пассажиропоток, расчетный тариф – на уровне 190 тенге, значит, от каждого пассажира перевозчик недополучает 110 тенге. Со средним пассажиропотоком показатель расчетного тарифа составляет порядка 260 тенге, со слабым пассажиропотоком – в пределах 340 тенге. Всё это негативно сказывается на техническом состоянии общественного автотранспорта.

 

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