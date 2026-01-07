Под новым шаныраком Дома дружбы

Хорошая новость
8
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В областном центре распахнуло двери современное здание общего дома национальных культур Приаралья.

Фото Багдата Есжанова

В презентации Дома дружбы приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, заместитель Председателя Ассамб­леи народа Казахстана – заведую­щий секретариатом АНК Админис­трации Президента Марат Азильханов, депутаты Парламента Руслан Рустемов, Наурызбай Байкадамов, Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, Аян Зейнуллин, председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржан Юсупов, генеральный директор корпоративного фонда Samruk-Kazyna Trust Альфия Адиева и другие.

Поздравляя земляков с новосельем и Новым годом, Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что новый Дом дружбы, объединяющий действующие в регионе институты гражданского общества, несомненно, станет центром притяжения креативных идей и инициатив.

– В Приаралье под одним дружным шаныраком живут представители более 30 этносов, – отметил аким. – Во имя единых интересов и целей при областной Ассамблее народа Казахстана объединились 11 этнокультурных объединений. Уникальный консультативно-совещательный орган при Президенте стал основой общенационального согласия.
В прошлом году страна отметила 30-летие со дня образования ассамблеи, которая продемонстрировала всему миру самобытную модель межэтнической дружбы и единства в Казахстане.

Строительство нового здания областного Дома дружбы, согласно поручению Президента страны, началось в год 30-летия АНК. Первый камень символически был заложен 1 Мая, в День единства народа Казахстана. Общая площадь объек­та составляет 4 тыс. кв. м. Он был построен при спонсорской поддержке АО «НАК «Казатомпром».

В новом сооружении, украсившем архитектурный облик города, созданы все условия для плодотворной работы областной АНК. В современном здании оборудованы концертный зал на 200 мест, актовый зал на 50 мест, музей, кабинеты и помещения для этнокультурных объединений, областного и городского советов ветеранов, Гражданского альянса и творческой молодежи. В Доме дружбы будут работать центр медиации, научные экспертные группы, кружки по домбре, танцам, вокалу.

По традиции на церемонии награж­дения высшей наградой региона – Почетной грамотой Кызылординской области – и Благодарственным письмом акима были отмечены члены ассамблеи, внесшие значительный вклад в укреп­ление единства и согласия, работники подрядных организаций, построившие объект качественно и в срок.

#АНК #Приаралье #Дом дружбы

