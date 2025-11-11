Подать жалобу на наценки в аптеках теперь можно через Naqty Onim

126
Марина Демченко
специальный корреспондент

Минздрав совместно с Казахтелекомом запустил цифровой сервис в приложении Naqty Onim, где каждый гражданин может проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснил вице-министр, с июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку, что защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость – от завода до аптеки. Прозрачность уже приносит результат: налоговые поступления от фармсектора выросли на 24%.

- На сегодня к системе маркировки подключены все участники рынка лекарственных средств. Это способствует повышению эффективности прослеживаемости и регулирования. Внедрение системы маркировки повысило прозрачность оборота лекарственных средств. С помощью системы маркировки выявлены факты продажи в аптеках амбулаторных лекарств, выданных населению бесплатно. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Минздрава совместно с Генеральной прокуратурой проводятся внеплановые проверки. Министерство будет принимать строгие меры в отношении субъектов, допустивших такие нарушения, — отметил Тимур Муратов.

Спикер добавил, что в декабре текущего года планируется начать пилотный проект по маркировке медицинских изделий и биологически активных добавок.

 

#цены #жалобы #приложение #аптеки #Naqty Onim

Популярное

Все
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
Лаборатория под открытым небом
Безопасность детей – на системном контроле
Лучшие в финале Lamborghini Super Trofeo
Приоритетные задачи
Сенсационное серебро из Японии
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Нужны реальные результаты, а не бумажные отчеты
Системы водоснабжения запускают в СКО
Когда в залоге даже детский сад
В Мангистау выращивают африканского сома
Жером Бойе: Растет роль Казахстана в евразийской транспортной цепочке
Жемчужина осеннего Шымкента
О цифровой грамотности педагогов говорили участники конференции Teacher’s Summit 2025
Амбулатория для сельчан
Спасибо вам, Кака!
Сила духа и воля к победе
Государственные инвестиции – основа рынка
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Возникли сложности с поливом
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Здесь качество – не лозунг, а система
В Зайсанском районе построят водохранилище
Определился состав финалистов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Составлен ТОП-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Минздрав: 3 млн казахстанцев охвачены бесплатным лекарствен…
В РК подключат ИИ для выявления поддельных рецептов на лека…
Пострадавший в армии Ербаян Мухтар вернулся в Казахстан пос…
Минздрав опроверг слухи о сокращении помощи больным ДЦП, ди…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]