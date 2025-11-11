Минздрав совместно с Казахтелекомом запустил цифровой сервис в приложении Naqty Onim, где каждый гражданин может проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснил вице-министр, с июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку, что защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость – от завода до аптеки. Прозрачность уже приносит результат: налоговые поступления от фармсектора выросли на 24%.

- На сегодня к системе маркировки подключены все участники рынка лекарственных средств. Это способствует повышению эффективности прослеживаемости и регулирования. Внедрение системы маркировки повысило прозрачность оборота лекарственных средств. С помощью системы маркировки выявлены факты продажи в аптеках амбулаторных лекарств, выданных населению бесплатно. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Минздрава совместно с Генеральной прокуратурой проводятся внеплановые проверки. Министерство будет принимать строгие меры в отношении субъектов, допустивших такие нарушения, — отметил Тимур Муратов.

Спикер добавил, что в декабре текущего года планируется начать пилотный проект по маркировке медицинских изделий и биологически активных добавок.