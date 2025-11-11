Перемены на полях и фермах

Предлагаемая читателю публикация основана на цифрах и фактах, дающих представление о происходящей в АПК страны трансформации. Данные получены из Института экономических исследований, Министерства сельского хозяйства и Бюро национальной статистики.

Итак, объем инвестиций в основной капитал АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в стране на 28% и составил 590,5 млрд тенге. Высокие показатели зарегистрированы в производстве продуктов питания – рост на 52,7% (134 млрд тенге). В республике в 1,6 раза больше стали производить различных напитков. В целом за анализируемый период их объем в денежном выражении оценивается в 82,1 млрд тенге.

По информации Министерства сельского хозяйства, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 4,4% и составил 6,4 трлн тенге. Стабильный рост показывают оба сектора отрасли – животноводство и растениеводство. Так, в первом из них объем производства вырос на 3,2%, во втором – на 4%.

Если говорить о животноводстве, то за первые восемь месяцев 2025 года в Казахстане наблюдается рост поголовья основных видов сельскохозяйственных животных. Так, численность крупного рогатого скота вырос­ла до 8,6 млн голов.

Поголовье лошадей достиг­ло 4,5 млн голов, верблюдов – 299,8 тыс. Численность птицы превысила 46,9 млн, овец и коз – 22,6 млн голов. За этот же период выросли объемы производства мяса сельскохозяйст­венных животных и молока коровьего.

Полевой сезон 2025 года ознаменовался рядом значительных перемен в растениеводстве. Они коснулись структуры посевных площадей, которые прежде долгие годы оставались незыблемыми. Так, клин пшеницы по сравнению с прошлым годом сократился на 884,6 тыс. га и составил 12,3 млн га.

При этом за счет диверсификации увеличились площади посевов социально значимых и высокорентабельных культур. Под масличные в этом году отведено около 4 млн га, что на 1 млн га больше прошлогоднего показателя. Площади зернобобовых возросли и достигли 781,5 тыс. га (+279,8 тыс. га). Посевы картофеля увеличены на 9,3 тыс. га и составили 131,2 тыс. га. Под сахарную свеклу было отведено 19,1 тыс. га, кормовые культуры – 3,1 млн га, хлопчатник – 144,5 тыс. га, рис – 100,5 тыс. га.

Согласно данным Бюро нацио­нальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, общая посевная площадь составила 23,6 млн га, что на 322,8 тыс. га больше уровня прошлого года.

На подходе – запуск новых заводов

В стране разработана дорожная карта, рассчитанная на 2025–2027 годы. В ее рамках планируется запустить 711 проектов, ряд из них – уже в текущем году. Речь идет о заводе по глубокой переработке кукурузы ТОО «Казкрахмал» мощностью 150 тыс. тонн в год в Туркестанской области, маслозаводе ТОО «Altai Mai» по выпуску растительных масел в Восточном Казахстане. Его мощность составит 169 тыс. тонн продукции в год.

В Жамбылской области сдадут в эксплуатацию птицефабрику АО «Алель Агро». Она будет ежегодно производить 25 тыс. тонн куриного мяса. Еще одна бройлерная птицефабрика – ТОО «Atyrau Chicken» – строится в Атырауской области. Здесь намечено получать до 5 тыс. тонн бройлерного мяса в год.

Предприятие, запуск которого ждали сотни казахстанских овцеводов, – завод по первичной обработке шерсти (ПОШ) и изготовлению нетканых материалов ТОО «KazFeltec» – войдет в строй в Актюбинской области и сможет ежегодно перерабатывать до 2,5 тыс. тонн овечьей шерсти.

В целом по итогам девяти месяцев года введено в эксплуатацию 96 объектов на сумму 132,2 млрд тенге.

В текущем году подписано пять крупных соглашений: по строительству тепличного комплекса на 500 га стоимостью 338 млрд тенге, заводов: по производству сахара стоимостью 307 млрд тенге, по глубокой переработке кукурузы (175 млрд тенге), по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур (164 млрд тенге), по производству безалкогольных напитков (216,3 млрд тенге).

Готовится подписание инвестиционных соглашений с рядом крупных компаний по строительству заводов: комбикормов (32,2 млрд тенге, 90 рабочих мест), глубокой переработке зерна (329 млрд тенге, 1 тыс. рабочих мест), соленых закусок (190 млрд тенге, 900 рабочих мест).

Продовольственная безопасность и цены

В республике стали больше выпускать масла растительного и подсолнечного, фруктовых и овощных соков, макаронных изделий, муки, риса, безалкогольных напитков, переработанных плодов и орехов, мучных кондитерских изделий недлительного хранения, крупяных изделий.

Кроме того, возросли объемы производства сливочного масла, кисломолочной продукции, обработанного молока, мороженого, сухого молока. Вместе с тем изготовление сыра и творога снизилось на 3,7% (с 33,5 тыс. до 32,3 тыс. тонн).

За январь – август 2025 года увеличился выпуск колбасных изделий и мясных консервов.

Обеспеченность внутреннего рынка продуктами питания по 24 основным видам социально значимого продовольствия (СЗПТ) отечественного производства составляет 80–100% и выше. Ценообразование в этом сегменте торговли контролируется Правительством. На регулярной основе проводятся выездные проверки, пресекающие факты превышения установленной торговой надбавки.

Функционируют региональные комиссии по расследованию непродуктивных посреднических схем. Внесены поправки в Кодекс РК «Об административных правонарушениях», предусматриваю­щие замену предупреждения административным штрафом за нарушение торгового законодательства. На постоянной основе организуются рабочие встречи с представителями крупного торгового ритейла по вопросам недопущения спекулятивного роста цен и обеспечения прозрачности ценообразования.

В регионах практикует­ся проведение сельскохозяйственных ярмарок, в рамках которых выращенная аграрная продукция сбывается без посредников по ценам на 15–20 % ниже рыночных. Осуществляется систематический контроль текущих запасов овощной продукции в стабилизационных фондах.

Растет число сборочных производств

Наличие у казахстанских аграриев современных тракторов, комбайнов и другой техники – обязательное условие получения стабильного урожая. Проблему изношенности эксплуатируемого фермерами машинного парка, необходимость его обновления отмечал в своих выступлениях Глава государства.

На 1 января 2025 года в аграрных формированиях республики имелось в наличии 138 тыс. тракторов, 31 тыс. комбайнов, 5,6 тыс. единиц посевных комплексов, 71 тыс. единиц сеялок, 141 тыс. единиц почвообрабатывающих орудий.

Уровень обновления парка сельхозтехники по итогам 2024 года составил 5,5%. Плановый показатель на 2025 год определен в 6,5%. Количество приоб­ретаемой фермерами техники благодаря запущенным в стране специальным программам господдержки год от года растет. Так, за девять месяцев года аграриями закуплено 23,5 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе через механизм лизинга – 9,4 тыс. единиц.

Для достижения указанных показателей наряду с действую­щими программами инвестиционного субсидирования части стоимости приобретаемой сельхозтехники и ставки вознаграждения при кредите⁄лизинге в 2024 году впервые запущена масштабная программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства на сумму 120 млрд тенге со ставкой вознаграждения 5% годовых на срок 7 лет. В текущем году на реа­лизацию указанной программы выделено 250 млрд тенге.

В Казахстане в настоящее время действуют десять заводов, на которых освоено сборочное производство 12 брендов и 162 модификаций различных тракторов («Кировец», РСМ, «Беларус», Claаs Xerion, Lovol, Deutz Fahr и других).

Кроме того, выпускается 7 брендов и 51 модификация зерноуборочных комбайнов (в том числе Essil, Lovol, Class2 John Deere). Производится 24 вида прочей навесной и прицепной техники и оборудования, предназначенного для разных видов сельскохозяйственных работ.

На предприятиях республики организовано сборочное производство двух ведущих мировых производителей сельхозтехники – John Deere и CLAАS. Это стало результатом запрета на субсидирование закупа импортируемой иностранной сельхозтехники в пользу полевых машин отечественной сборки.

За счет этих мер стимулируется локализация производства иностранных компаний в Казахстане. В целом поставки отечественных производителей сельхозтехники обеспечивают порядка 90% рынка тракторов и комбайнов.