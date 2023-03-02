Подешевеют ли товары на фоне укрепления тенге, рассказал Жамаубаев

Ожидается ли снижение цен на товары из-за укрепления тенге по отношению к доллару, ответил заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Думаем, ожидается. Поскольку в основном, когда курс доллара растет, растут цены на импортируемые товары. В связи с этим мы ожидаем, что на импортируемые товары будет постепенное снижение», – отметил глава Минфина на брифинге в Сенате Парламента РК.

Также Ерулан Жамаубаев убежден, что будет снижаться инфляция.

«В целом, в экономике инфляция будет снижаться, вот эти месяцы у нас пиковые – более 20% сейчас. Думаем, через 2-3 месяца пойдем на спад. И в уточненном бюджете мы уже отразили уровень инфляции в пределах 7,5-9,5%. Поэтому мы будем таргетировать данный уровень и в целом ожидаем снижения цен», – озвучил прогноз глава Минфина.