Подготовка к паводкам: очищено 239 километров русел рек

Предприятие «Казводхоз» провело в ряде регионов страны механическую очистку 1147 км каналов и отремонтировало 230 гидротехнических сооружений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в рамках подготовки к паводкам проведены работы по очистке, расширению и углублению 239 км русел рек. Из них 27,4 км – на реке Иртыш, 73,7 км – на реке Кигач, 1,1 км – на реке Нура, 51,5 км – на реке Жайык и 85,5 км – на реке Жем,

Там же напомнили, что в прошлом году министерством была принята Дорожная карта на 2025-2027 годы по санации рек и озер. Согласно документу, до 2027 года в 10 областях предусмотрены работы по очистке участков 51 реки и одного озера общей протяженностью 815 километров.

Кроме того, предприятие «Казводхоз» провело в ряде регионов страны механическую очистку 1147 км каналов и отремонтировало 230 гидротехнических сооружений.

В прошлом году впервые за 36 лет проведена комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища. Кировское водохранилище в Западно-Казахстанской области отремонтировано впервые за 58 лет.