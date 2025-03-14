Подготовка к паводкам: очищено 239 километров русел рек

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Предприятие «Казводхоз» провело в ряде регионов страны механическую очистку 1147 км каналов и отремонтировало 230 гидротехнических сооружений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в рамках подготовки к паводкам проведены работы по очистке, расширению и углублению 239 км русел рек. Из них 27,4 км – на реке Иртыш, 73,7 км – на реке Кигач, 1,1 км – на реке Нура, 51,5 км – на реке Жайык и 85,5 км – на реке Жем,

Там же напомнили, что в прошлом году министерством была принята Дорожная карта на 2025-2027 годы по санации рек и озер. Согласно документу, до 2027 года в 10 областях предусмотрены работы по очистке участков 51 реки и одного озера общей протяженностью 815 километров.

Кроме того, предприятие «Казводхоз» провело в ряде регионов страны механическую очистку 1147 км каналов и отремонтировало 230 гидротехнических сооружений.

В прошлом году впервые за 36 лет проведена комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища. Кировское водохранилище в Западно-Казахстанской области отремонтировано впервые за 58 лет.

«По поручению главы государства в 10 областях страны созданы специализированные организации по эксплуатации находящихся в коммунальной собственности гидротехнических сооружений. На их баланс принято 809 объектов. Трудоустроен 931 специалист, выдано 203 единиц спецтехники», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

 

 

 

 

 

 

 

 

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