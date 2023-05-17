Подходы к вопросу обеспечения жильём пересмотрят в Казахстане

Планируется создать Центр обеспечения жильем, который станет единой информационной системой, интегрированной с государственными базами данных казахстанцев, не имеющих собственного жилья.

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В Мажилисе Парламента с участием депутатов, представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития, других заинтересованных госорганов и общественности обсудили проект закона о реформировании жилищной политики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Так, к примеру, в рамках законопроекта планируется создать Центр обеспечения жильем.

По словам разработчиков, данный орган станет единой информационной системой, интегрированной с государственными базами данных граждан Казахстана, не имеющих собственного жилья.

Центр будет работать по принципу «одного окна». При таком формате у граждан отпадет необходимость обращаться в несколько инстанций для подтверждения статуса «нуждающегося в жильё», вставать в очередь, а затем обращаться в банки для получения займа.

Еще один положительный эффект будет достигнут за счет распределения жилья в зависимости от даты постановки на учет. Кроме того, будет учитываться уровень дохода граждан, претендующих на жильё.

Основная цель законопроекта — применить принцип справедливого распределения мер государственной поддержки для всех нуждающихся граждан, пояснили в Правительстве.