Скрывающегося в Грузии мужчину экстрадировали в Казахстан

Мужчина несколько лет находился в международном розыске после совершения преступления, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленник с непогашенной судимостью 2 года назад вступил в словестный конфликт со своей знакомой в Темиртау. Он нанес ей несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки.

После, подозреваемый вывел потерпевшую из автомашины на улицу и нанес ей еще два удара ножом в область подбородка. Врачам удалось спасти потерпевшую и своевременно оказать медицинскую помощь.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В октябре 2023 года он был задержан в Грузии. По запросу генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение о его экстрадиции на родину.