Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

Во время обыска у нарушителей изъяли синтетические наркотики, прекурсоры и лабораторное оборудование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Фото: пресс-служба КНБ

Как уточняется, 17 апреля сотрудники департамента КНБ по Алматинской области пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ.

В ходе обыска они изъяли около 35 кг синтетических наркотиков, 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Казахстана. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК С санкции суда к задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - прокомментировали в КНБ.

В пресс-службе добавили, что иная информация разглашению не подлежит.