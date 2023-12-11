Подразделения по борьбе с "синтетикой" создадут в Казахстане

Соответствующее предложение находится на рассмотрении уполномоченных органов
В Казахстане будут созданы подразделения по борьбе с "синтетикой" и интернет-наркопреступлениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.
Министр Ержан Саденов, выступая в Мажилисе на правительственном часе, сообщил, что для эффективной координации антинаркотической работы решается вопрос о расширении профильной службы МВД, за счет:
– усиления ее профилактической и координирующей роли;
– создания подразделений по борьбе с “синтетикой”, интернет-преступлениями и международным наркобизнесом.
Соответствующие предложения находятся на рассмотрении уполномоченных органов.
Отметим, также сегодня на правчасе в Мажилисе депутат Мажилиса Снежанна Имашева заявила, что Казахстан становится центром производства "синтетики".