Подразделения по борьбе с "синтетикой" создадут в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане будут созданы подразделения по борьбе с "синтетикой" и интернет-наркопреступлениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

Министр Ержан Саденов, выступая в Мажилисе на правительственном часе, сообщил, что для эффективной координации антинаркотической работы решается вопрос о расширении профильной службы МВД, за счет:

– усиления ее профилактической и координирующей роли;

– создания подразделений по борьбе с “синтетикой”, интернет-преступлениями и международным наркобизнесом.

Соответствующие предложения находятся на рассмотрении уполномоченных органов.

Отметим, также сегодня на правчасе в Мажилисе депутат Мажилиса Снежанна Имашева заявила, что Казахстан становится центром производства "синтетики".