Подробности смертельного ДТП с автобусами рассказали в полиции Алматы

В Департаменте полиции города Алматы рассказали подробности столкновения двух автобусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения, сегодня в 14:05 часов 35-летний водитель автобуса МАЗ, принадлежащего одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом Golden Dragon под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении.

После столкновения водитель 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов», – детализировали в полиции.

В результате аварии один из пешеходов – 37-летний мужчина – скончался на месте происшествия.

По информации управления общественного здравоохранения Алматы, пострадали 19 человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. Один из пострадавших отказался от медицинской помощи.

Факт зарегистрирован по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.