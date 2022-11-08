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Происшествия , Крупные ДТП , Здравоохранение

Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы

Диасов Ораз
корреспондент

В результате ДТП с участием двух автобусов в городе Алматы пострадали 19 человек, в том числе 9-летний ребенок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в больницы города доставили с различными травмами 17 человек. Ранее полиция информировала о 15 пострадавших

«Всего в результате аварии пострадали 19 человек, один отказался от медицинской помощи. Один пострадавший умер до приезда скорой помощи. Среди пострадавших есть ребенок 2013 года рождения», – отметили в управздраве.

Информации о состоянии пострадавших к этому часу нет: они проходят обследование.

Напомним, в Алматы 8 ноября столкнулись 2 пассажирских автобуса 98-го и 201-го маршрутов. 

Данный факт зарегистрирован по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.

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