«Дави пешехода»: Подростки будут наказаны в Алматы
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В Казнете распространилось видео опасной езды подростков за рулем
Полиция Алматы прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz
Несовершеннолетние сняли езду на камеру и выложили в Сеть. Автор видео – пассажир, оставшийся за кадром, призывал такого же несовершеннолетнего водителя давить пешехода и нецензурно выражался.
«По факту управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления ТС, сотрудниками местной полицейской службы в отношении правонарушителей приняты меры: собран материал административного производства по ст. 612 Кодека об административных правонарушениях», – отметили в ДП города.