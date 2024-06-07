«Дави пешехода»: Подростки будут наказаны в Алматы

В Казнете распространилось видео опасной езды подростков за рулем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция Алматы прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz

Несовершеннолетние сняли езду на камеру и выложили в Сеть. Автор видео – пассажир, оставшийся за кадром, призывал такого же несовершеннолетнего водителя давить пешехода и нецензурно выражался.