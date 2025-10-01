Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации департамента полиции региона, в сентябре на территории области и города Экибастуз зарегистрированы два случая дистанционного хищения денег граждан. Общая сумма ущерба составила более 12 млн тенге.

Мошенники звонили своим жертвам через приложение WhatsApp, представляясь сотрудниками различных государственных и финансовых организаций. Под предлогом защиты персональных данных и предотвращения киберпреступлений, они вводили граждан в заблуждение и те сообщали им коды доступа и банковские реквизиты.

В ведомстве уточнили, что абонентские номера, с которых осуществлялись звонки, были предоставлены третьими лицами. В основном в схему через мессенджер Telegram вовлекались несовершеннолетние учащиеся колледжей, которым предлагался удалённый «заработок» путём сдачи в аренду своих SIM-карт и аккаунтов WhatsApp. Оплата производилась в криптовалюте.

– В результате оперативных действий оперативниками задержаны двое несовершеннолетних, передававших доступ к своим номерам, у которых изъято свыше 70 SIM-карт и мобильные устройства, – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов. – Идентифицировано более 100 абонентских номеров, использованных в схеме.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, начато досудебное расследование. Продолжаются мероприятия по установлению организаторов схемы, а также других участников, причастных к предоставлению номеров и координации преступной деятельности.