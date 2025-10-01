Подростки помогали телефонным аферистам в Павлодарской области

Закон и Порядок
125
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Киберполицейские пресекли схемы аренды SIM-карт и аккаунтов WhatsApp для совершения мошенничества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации департамента полиции региона, в сентябре на территории области и города Экибастуз зарегистрированы два случая дистанционного хищения денег граждан. Общая сумма ущерба составила более 12 млн тенге.

Мошенники звонили своим жертвам через приложение WhatsApp, представляясь сотрудниками различных государственных и финансовых организаций. Под предлогом защиты персональных данных и предотвращения киберпреступлений, они вводили граждан в заблуждение и те сообщали им коды доступа и банковские реквизиты.

В ведомстве уточнили, что абонентские номера, с которых осуществлялись звонки, были предоставлены третьими лицами. В основном в схему через мессенджер Telegram вовлекались несовершеннолетние учащиеся колледжей, которым предлагался удалённый «заработок» путём сдачи в аренду своих SIM-карт и аккаунтов WhatsApp. Оплата производилась в криптовалюте.

– В результате оперативных действий оперативниками задержаны двое несовершеннолетних, передававших доступ к своим номерам, у которых изъято свыше 70 SIM-карт и мобильные устройства, – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов. – Идентифицировано более 100 абонентских номеров, использованных в схеме.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, начато досудебное расследование. Продолжаются мероприятия по установлению организаторов схемы, а также других участников, причастных к предоставлению номеров и координации преступной деятельности.

#подростки #мошенники #SIM-карты

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
В споре уступает сильный
Глаза горят, и песня льется
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Мошенник предлагал квартиры и участки по заниженным ценам в…
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение тра…
В Уральске задержан напавший на школьницу подозреваемый
Финансовую пирамиду Boxy Wealth выявили в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]