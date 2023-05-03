Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
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Аманжолова Айман
Сербская полиция задержала 14-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе в школе в Белграде, где погиб охранник и ранены несколько учеников и преподаватель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Стрельба произошла утром в среду в школе в районе Врачар в центре сербской столицы.
Полиция задержала ученика 7 класса. По имеющейся информации, убит охранник, ранена учительница и несколько учеников. На месте находится большое число полицейских.