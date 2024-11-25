Подросток ради шутки «заминировал» школу в ВКО

Происшествия
122

13-летний ученик одной из школ Восточно-Казахстанской области шуткой о взрывном устройстве привел к вызову полиции и кинологов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В дежурную часть одного из районов Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе. Для проверки информации были привлечены сотрудники полиции и кинологи, однако данные о взрывном устройстве не подтвердились.

Во время оперативных мероприятий установлен подозреваемый — 13-летний ученик этой школы. Подросток признался, что распространил ложное сообщение ради шутки.

С ним и его законными представителями проведена профилактическая беседа, их привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Полиция предупреждает, что ложные сообщения о террористических актах могут повлечь за собой штраф в размере до 14,5 млн тенге или лишение свободы на срок до 5 лет.

Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет, в то время как родители детей младше этого возраста могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Кроме того, на основании судебного решения ущерб, причиненный подобным сообщением, также подлежит возмещению.
 

#школа #подросток

Популярное

Все
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
Служба охраны президента обратилась к жителям Астаны
Маск стал богатейшим человеком в истории
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Казахстанские шорт-трекисты завоевали два золота на турнире в Италии
Цифровые проекты рассмотрели в правительстве
Проект новых предельных цен на лекарства вынесли на обсуждение
World Boxing объявила о создании новой Азиатской конфедерации бокса
Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара
В Румынии объявлен второй тур президентских выборов
В Дании хотят ввести налог на выбросы газа от домашнего скота
Мировые звезды балета соберутся на фестивале Freedom Festival в Астане
Электронные браслеты вместо ареста стали чаще применять в Казахстане
Детсады будут бороться за детей: пилот по ваучерному финансированию запустили в трех городах РК
Две тысячи новобранцев приняли присягу в гарнизонах южной группировки войск
Семь лет колонии за хищения из бюджета получила бухгалтер в Актюбинской области
Казахстанские фехтовальщики стали третьими на Кубке мира в Канаде
Дефицит билетов, задержки поездов: Антикор проведет аудит в компаниях-перевозчиках
Более 16 тыс. этнических казахов получили статус кандаса в этом году
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Назад в будущее
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Подвиги героя в памяти
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Крупную кражу болтов с железной дороги выявили в КТЖ
Водителя под наркотиками задержали в Акмолинской области
Полицейский помог экстренно доставить тяжелобольную женщину…
Осужденному добавили срок за нарушение режима в Павлодарско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]