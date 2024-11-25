Подросток ради шутки «заминировал» школу в ВКО

13-летний ученик одной из школ Восточно-Казахстанской области шуткой о взрывном устройстве привел к вызову полиции и кинологов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В дежурную часть одного из районов Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе. Для проверки информации были привлечены сотрудники полиции и кинологи, однако данные о взрывном устройстве не подтвердились.

Во время оперативных мероприятий установлен подозреваемый — 13-летний ученик этой школы. Подросток признался, что распространил ложное сообщение ради шутки.

С ним и его законными представителями проведена профилактическая беседа, их привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Полиция предупреждает, что ложные сообщения о террористических актах могут повлечь за собой штраф в размере до 14,5 млн тенге или лишение свободы на срок до 5 лет.

Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет, в то время как родители детей младше этого возраста могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Кроме того, на основании судебного решения ущерб, причиненный подобным сообщением, также подлежит возмещению.

