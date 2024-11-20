Подросток сбросился с многоэтажки в Алматы

Молодой человек не выжил
В Алматы в результате падения с многоэтажного дома, умер подросток, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации ДП, отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.
«Мотив и обстоятельства устанавливаются», – прокомментировали в полиции.
Ранее городской паблик сообщал о данном инциденте. Трагедия произошла в одном из ЖК Алматы.
Со ссылкой на подписчика, отмечалось, что подросток проник на территорию ЖК Nest Grand, ориентировочно, поздно вечером 17 ноября.
«Он следовал за взрослым человеком, и зашел через вход со стороны улицы Шаляпина. Затем он зашел в 6 блок, не вызвав подозрений у окружающих. Наутро, 18 ноября, несовершеннолетний совершил суицид, спрыгнув с верхних этажей здания. Подписчик также уточнил, что подросток не проживал в данном жилом комплексе», – говорится в посте.