Подросток сбросился с многоэтажки в Алматы

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Молодой человек не выжил 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы в результате падения с многоэтажного дома, умер подросток, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По информации ДП, отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. 

«Мотив и обстоятельства устанавливаются», – прокомментировали в полиции. 

Ранее городской паблик сообщал о данном инциденте. Трагедия произошла в одном из ЖК Алматы.

Со ссылкой на подписчика, отмечалось, что подросток проник на территорию ЖК Nest Grand, ориентировочно, поздно вечером 17 ноября.

«Он следовал за взрослым человеком, и зашел через вход со стороны улицы Шаляпина. Затем он зашел в 6 блок, не вызвав подозрений у окружающих. Наутро, 18 ноября, несовершеннолетний совершил суицид, спрыгнув с верхних этажей здания. Подписчик также уточнил, что подросток не проживал в данном жилом комплексе», – говорится в посте. 

 

#Алматы #подросток #многоэтажка

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