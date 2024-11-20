Подросток сбросился с многоэтажки в Алматы

Молодой человек не выжил

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы в результате падения с многоэтажного дома, умер подросток, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации ДП, отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

«Мотив и обстоятельства устанавливаются», – прокомментировали в полиции.

Ранее городской паблик сообщал о данном инциденте. Трагедия произошла в одном из ЖК Алматы.

Со ссылкой на подписчика, отмечалось, что подросток проник на территорию ЖК Nest Grand, ориентировочно, поздно вечером 17 ноября.