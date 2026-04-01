По произведению, получившему главный приз, снимут фильм и переведут его на английский язык

В Алматы подвели итоги конкурса «Современный казахский роман». Он стартовал ещё в прошлом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Лучшей признали работу писателя и журналиста Жусипбека Коргасбека под названием «Серый волк в Кёльне». Его выбрали из более чем 200 произведений, представленных жюри.

По условиям автору необходимо было отразить в содержательной части образ человека нового времени и технологическую модернизацию страны.

В общей сложности от казахстанских литераторов поступило 3 тысячи заявок. В финал отобрали 8 романов. Победители получили крупные денежные призы.