По произведению, получившему главный приз, снимут фильм и переведут его на английский язык
В Алматы подвели итоги конкурса «Современный казахский роман». Он стартовал ещё в прошлом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Лучшей признали работу писателя и журналиста Жусипбека Коргасбека под названием «Серый волк в Кёльне». Его выбрали из более чем 200 произведений, представленных жюри.
По условиям автору необходимо было отразить в содержательной части образ человека нового времени и технологическую модернизацию страны.
В общей сложности от казахстанских литераторов поступило 3 тысячи заявок. В финал отобрали 8 романов. Победители получили крупные денежные призы.
– Если этот проект продолжат, он обогатит казахскую литературу, привнесёт в неё новые веяния. Возможно, появятся значимые произведения. Думаю, это поможет нам выйти на международный уровень. Говорят, что по произведению, получившему главный приз, снимут фильм и переведут его на английский язык. Считаю это хорошей идеей, - отметил писатель, журналист Жусипбек Коргасбек.