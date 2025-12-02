Подведены итоги конкурса судей Суд 2 декабря 2025 г. 8:20 7 Нурали Мансуров На очередном заседании Высшего судебного совета РК подведены итоги конкурса, объявленного 1 октября, на 25 вакансий судей областных судов и 86 – районных судов. фото с официального сайта Высшего судебного совета РК – Сегодня подводим итоги шестого конкурса в этом году. Требования к кандидатам были усилены, а главная цель остается прежней – обеспечить прозрачный и справедливый подбор судейских кадров, – отметил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов. Как сообщает официальный сайт ВСС, в конкурсе на должности судей областных судов участвовал 291 претендент, на должности судей районных судов – 257, из них 92 действующих судьи и 165 кандидатов, прошедших квалификационный экзамен, или выпускников Академии правосудия. По итогам конкурса рекомендованы на должности судей областных судов 25 действующих судей со средним стажем более 14 лет, на должности судей районных судов – 53 претендента, среди них 49 впервые рекомендованных юристов и четыре действующих судьи. Также в ходе заседания было рекомендовано освободить от должности 21 судью. Рассмотрены обращения двух судей об обжаловании решений Судебного жюри о привлечении к дисциплинарной ответственности. По итогам рассмотрения оба решения признаны обоснованными и оставлены в силе. Подведены итоги очередного этапа формирования кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские должности. – С текущего года процедуры отбора в кадровый резерв существенно оптимизированы. Комплекс предпринятых мер обеспечил качественный и объективный отбор и позволил сформировать кадровый резерв из судей с высокими профессиональными показателями и безупречной репутацией, – отметил Дмитрий Малахов. #конкурс #ВСС #итоги конкурса