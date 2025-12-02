– Сегодня подводим итоги шестого конкурса в этом году. Требования к кандидатам были усилены, а главная цель остается прежней – обеспечить прозрачный и справедливый подбор судейских кадров, – отметил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.

Как сообщает официальный сайт ВСС, в конкурсе на долж­ности судей областных судов участвовал 291 претендент, на должности судей районных судов – 257, из них 92 действующих судьи и 165 кандидатов, прошедших квалификационный экзамен, или выпускников Академии правосудия. По итогам конкурса рекомендованы на должности судей областных судов 25 действую­щих судей со средним стажем более 14 лет, на должности судей районных судов – 53 претендента, среди них 49 впервые рекомендованных юристов и четыре действующих судьи.

Также в ходе заседания было рекомендовано освободить от должности 21 судью. Рассмотрены обращения двух судей об обжаловании решений Судебного жюри о привлечении к дисцип­линарной ответственности. По итогам рассмотрения оба решения признаны обоснованными и оставлены в силе.

Подведены итоги очередного этапа формирования кадрового резерва на вышестоящие и руководящие судейские долж­ности.

– С текущего года процедуры отбора в кадровый резерв существенно оптимизированы. Комплекс предпринятых мер обеспечил качественный и объективный отбор и позволил сформировать кадровый резерв из судей с высокими профессиональными показателями и безупречной репутацией, – отметил Дмитрий Малахов.