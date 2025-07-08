Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 08 июля 2025 г. в 14 час. 30 мин. по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации

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Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км. на юго-запад от г. Алматы

Колебания ощущались в следующих населенных пунктах: Кулан — 6 баллов, Мерке — 5 баллов, Шу — 3 балла, Сарыкемер — 3 балла, Толе би — 3 балла, Тараз — 3 балла, Аса — 2 балла, Мойынкум — 2 балла, Кордай — 2 балла, Б. Момышулы — 2 балла, Каратау — 2 балла, Т. Рыскулова — 2 балла.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ситуация находится на личном контроле акима области Ербола Карашукеева.

На базе командного центра МЧС Казахстана создан оперативный штаб. Открыта горячая линия для связи и помощи: Командный центр МЧС РК - 87172-55-96-21; ДЧС Жамбылской области 8-7262-51-41-67.

Призываем жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.