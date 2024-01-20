Поедет ли Данияр Елеусинов на Олимпиаду-2024

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Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал вероятность поездки Елеусинова на Олимпиаду-2024, сообщают Vesti.kz.

«Данияр Елеусинов присоединился к нашей команде еще молодым боксером. Он воспитывался у нас. Его отец также был тренером национальной сборной. Иными словами, я считаю, что покорение олимпийской вершины - дело не одного боксера или одного тренера, а всей сборной. Мы думаем, что наши боксеры оправдают ожидания и порадуют нашу страну на этой Олимпиаде. Данияр сам решит, присоединяться ли ему к национальной команде или нет. Наши двери всегда открыты для него. Если какой-то боксер скажет, что приедет помочь стране, мы не станем от него отворачиваться», - приводит слова Айтжанова Bassport.kz.

Ранее появилась информация, что действующий чемпион мира в весе до 71 килограмма и капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов может пропустить Игры-2024 в Париже, а его место готов занять Данияр Елеусинов.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Данияр Елеусинов был чемпионом Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а в 2017-м перешел в профи-бокс, где у него рекорд 11-0, 6 КО.