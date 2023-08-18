Пограничные пункты пропуска «Целинный» и «Сырдарья» получат статус международных. Одновременно планируется изменить режим их работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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В соответствии с Законом «О международных договорах Республики Казахстан» разработан проект протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между правительствами РК и РУ о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года.

«Проект документа предусматривает изменение режима работы пунктов пропуска «Целинный» и «Сырдарья» со «светлого времени суток» на «круглосуточный», а также статус объектов с «двустороннего» (межгосударственного) на «международный» (многосторонний).

Поправки нацелены на дальнейшее развитие казахстанско-узбекского приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и развитие сотрудничества в туристической сфере между странами Центрально-Азиатского региона», – пояснили в МИИР.

Проект протокола размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов «e-gov» 17 августа 2023 года.