Погребальную камеру времен Среднего царства обнаружили в Египте

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По информации министерства туризма и древностей Египта, археологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего царства, датируемую XX веком до нашей эры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Совместная египетско-немецкая археологическая миссия из университетов Сохага и Берлина обнаружила погребальную камеру женщины... которая была единственной дочерью правителя региона Асьют в правление фараона Сенусерта I (XII династия, XX век до нашей эры)», - говорится в сообщении.

Как уточняет министерство, находка была сделана во время работ по археологической очистке некрополя в Асьюте.

Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что погребальная камера находилась на глубине приблизительно 15 метров.

Он отметил, что в камере было два саркофага, полностью расписанные снаружи и изнутри текстами, которые рассказывают о «путешествии в загробный мир». В заявлении министерства сообщается, что археологи также обнаружили ритуальные сосуды и деревянные статуэтки.

По словам Халеда, предварительные исследования черепа женщины и останков ее костей показали, что она скончалась, не дожив до 40 лет, и страдала от врожденной деформации стопы.