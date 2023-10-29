Поисковые работы на шахте им.Костенко осложнены отсутствием электроэнергии

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Аварийно-спасательные работы идут непрерывно. Отделения горноспасателей посменно проводят все необходимые мероприятия. Работы ведутся на двух добычных участках круглосуточно, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

"Силы горноспасателей сконцентрированы на поисках шахтеров. Поисковые работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам, наличием множества разрушенных механизмов и сооружений", – сообщили в МЧС республики.

Также ведутся работы по поднятию на поверхность тел обнаруженных погибших.

Открытых очагов горения на месте аварии нет.

Непрерывно работают телефоны горячей линии, всего поступило порядка 400 звонков. 20 психологов оказывают экстренную психологическую помощь.

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

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