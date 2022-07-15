Покупать уголь заранее порекомендовали казахстанцам

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК обсуждены вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что на сегодняшний день сформирован план потребности угля для бюджетных организаций и населения на 2022-2023 годы. Согласно плану, объем потребления составит порядка 9,5 млн тонн, из них на коммунально-бытовой сектор уйдет 2,8 млн тонн.

"Подготовка к следующему отопительному сезону министерством начата в марте текущего года. Представителям местных исполнительных органов рекомендуется начать заготовку угля для населения с 15 июля. Министерством разработана Дорожная карта. На сегодняшний день карта направлена акиматам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент для работы", – сказал председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов.

Подводя итоги совещания, глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле работу по подготовке к отопительному сезону.