Полицейские спасли 16-летнюю девочку в Туркестанской области

Не дожидаясь прибытия скорой, они доставили ее на служебной машине в больницу
В Толебийском районе Туркестанской области полицейские оказали первую медицинскую помощь несовершеннолетней, у которой на улице начались судороги, и она начала терять сознание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
В этот момент полицейские, выполнявшие свои служебные обязанности, обратили внимание на происходящее и быстро оценили ситуацию. Прохожие сразу вызвали скорую помощь.
Сотрудники полиции предприняли все необходимые меры, чтобы помочь девушке восстановить дыхание. Не дожидаясь прибытия скорой, они доставили ее на служебной машине в районную больницу. Девушку госпитализировали, и сегодня ее жизни ничто не угрожает.
Установлено, что она направлялась на мероприятие, когда у нее неожиданно начались судороги и ухудшилось самочувствие. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, девушка смогла получить необходимую медицинскую помощь.
Родители девочки выразили свою благодарность полицейским за своевременно оказанную помощь.