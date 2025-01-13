Полицейские спасли 16-летнюю девочку в Туркестанской области

Не дожидаясь прибытия скорой, они доставили ее на служебной машине в больницу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Толебийском районе Туркестанской области полицейские оказали первую медицинскую помощь несовершеннолетней, у которой на улице начались судороги, и она начала терять сознание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В этот момент полицейские, выполнявшие свои служебные обязанности, обратили внимание на происходящее и быстро оценили ситуацию. Прохожие сразу вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции предприняли все необходимые меры, чтобы помочь девушке восстановить дыхание. Не дожидаясь прибытия скорой, они доставили ее на служебной машине в районную больницу. Девушку госпитализировали, и сегодня ее жизни ничто не угрожает.

Установлено, что она направлялась на мероприятие, когда у нее неожиданно начались судороги и ухудшилось самочувствие. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, девушка смогла получить необходимую медицинскую помощь.

Родители девочки выразили свою благодарность полицейским за своевременно оказанную помощь.