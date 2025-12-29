Антипремию получили политики и общественные деятели за «лучшие фейспалмы года» – ситуации, вызывающие стыд, разочарование, раздражение или недоумение

Фото: mixnews.lv

Европейское издание Politico подвело итоги уходящего года и опубликовало свой традиционный антирейтинг политиков и общественных деятелей под названием Backhanded Awards - своего рода «антипремии» за самые заметные политические промахи, конфузы и нелепые ситуации в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mixnews.lv

Эти награды Politico представляет иронично - как «Оскар» за события и повороты, которые в той или иной мере стали предметом насмешек, критики или обсуждения в СМИ и обществе.

Главные «лауреаты» года

1. Николя Саркози - «Премия Аль Капоне за стойкость»

Бывший президент Франции был признан виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года и приговорен к пяти годам тюрьмы. По данным СМИ, экс-президент Франции питался в заключении одними йогуртами и сидел в отдельной камере, не общаясь с другими заключенными. Однако уже через 20 дней его освободили, после чего он выпустил мемуары о своем заключении - что Politico назвало ярким политическим фейспалмом.

2. Дональд Трамп и Кэтрин Коннолли - «Искусственное в искусственном интеллекте»

Награда посвящена распространению видео, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта: Трамп публиковал ролики, где он изображен в эпатажных сценах, включая полет на истребителе с надписью «Король Трамп». Politico пишет, что это мог быть ответ на протесты «Нет королям», которые вывели тысячи людей на улицы по всей стране на фоне приостановки работы правительства США.

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли оказалась в центре дипфейка во время избирательной кампании, когда завирусился дипфейк-ролик, в котором Конноли якобы снимала свою кандидатуру с выборов.

3. Урсула фон дер Ляйен - «Вы хотя бы попытались»

Глава Еврокомиссии получила свою номинацию за попытки противостоять введенным США торговым пошлинам. Эти попытки, по мнению Politico, оказались неудачными или недостаточно эффективными.

Другие символические номинации

Кроме персоналий, Politico отметил и объекты - те, чьи истории отражали политические курьнзы или бесконечные провалы:

Премия «Титаник» - за проекты с грандиозными идеями, обреченными на провал. Например, обсуждаемый проект моста через пролив в Италии, который должен стать самым длинным подвесным мостом в мире. Строительство моста многократно откладывается.

Номинация «Дежа вю» - за бесконечные дорожные работы на кольцевой развязке в Брюсселе, которые тянутся уже несколько лет.

Антипремии Politico - это не просто смешные заголовки. Они отражают культуру восприятия современной политики: внимание к ошибкам, критика экспериментов с технологиями (например, ИИ-контент), вопросы эффективности политических решений и растущая роль медиа как зеркала политических событий.

Такие рейтинги показывают, какие истории в уходящем году привлекали внимание общественности и вызывали наибольшие обсуждения - иронично или с долей критики.