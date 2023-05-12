Полицейские выехали на вызов и попали в ДТП в Шымкенте

Как выяснилось, на дорогу выбежали дети, и водитель, резко повернув на обочину, въехал в фундамент.
В Шымкенте полицейский, избегая наезда на детей, врезался в фундамент недостроенного здания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.
"Служебная автомашина "Chevrolet Cobalt" управления полиции Туранского района со следственно-оперативной группой, направляясь на место происшествия по вызову, совершила ДТП", - говорится в сообщении.
Установлено, что несколько детей перебегали улицу. В этот момент водитель авто, чтобы избежать трагического последствия, резко повернул на обочину и въехал в фундамент недостроенного здания.
Пострадавших в результате произошедшего нет.
По данному факту департамент полиции проводит служебную проверку.