Полицейские выехали на вызов и попали в ДТП в Шымкенте

Как выяснилось, на дорогу выбежали дети, и водитель, резко повернув на обочину, въехал в фундамент.

Фото: ДП Шымкента

В Шымкенте полицейский, избегая наезда на детей, врезался в фундамент недостроенного здания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

"Служебная автомашина "Chevrolet Cobalt" управления полиции Туранского района со следственно-оперативной группой, направляясь на место происшествия по вызову, совершила ДТП", - говорится в сообщении.

Установлено, что несколько детей перебегали улицу. В этот момент водитель авто, чтобы избежать трагического последствия, резко повернул на обочину и въехал в фундамент недостроенного здания.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

По данному факту департамент полиции проводит служебную проверку.