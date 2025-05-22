Сотрудники полиции Бурабайского района предотвратили трагедию, оперативно отреагировав на сигнал о попытке суицида, сообщила Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

17 мая около 22:00 в дежурную часть поступил звонок от девушки, сообщившей, что ее брат собирается совершить самоубийство и, предположительно, находится на крыше одного из трех девятиэтажных домов по улице Ауэзова. На место незамедлительно выехали сотрудники патрульной полиции.

Первыми прибыли Ғасыр Балташев и Руслан Ануарбеков, позже к ним присоединились Ербол Асенов и Даулет Олжабаев. Полицейские проверили доступ на крыши всех трех домов: первые два оказались закрыты, а на третий удалось подняться. На крыше правоохранители обнаружили молодого человека, стоявшего у самого края.

В критический момент Ғасыр Балташев бросился вперед и в последнюю секунду схватил мужчину за капюшон куртки, не дав ему совершить непоправимое. После инцидента мужчину доставили в отдел полиции, где ему оказали необходимую помощь и организовали дальнейшее сопровождение.

