Полицейские спасли мужчину в Боровом

Происшествия
41

Сотрудники полиции Бурабайского района предотвратили трагедию, оперативно отреагировав на сигнал о попытке суицида, сообщила Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

17 мая около 22:00 в дежурную часть поступил звонок от девушки, сообщившей, что ее брат собирается совершить самоубийство и, предположительно, находится на крыше одного из трех девятиэтажных домов по улице Ауэзова. На место незамедлительно выехали сотрудники патрульной полиции.

Первыми прибыли Ғасыр Балташев и Руслан Ануарбеков, позже к ним присоединились Ербол Асенов и Даулет Олжабаев. Полицейские проверили доступ на крыши всех трех домов: первые два оказались закрыты, а на третий удалось подняться. На крыше правоохранители обнаружили молодого человека, стоявшего у самого края.

В критический момент Ғасыр Балташев бросился вперед и в последнюю секунду схватил мужчину за капюшон куртки, не дав ему совершить непоправимое. После инцидента мужчину доставили в отдел полиции, где ему оказали необходимую помощь и организовали дальнейшее сопровождение.
 

#суицид #полицейские #Боровое

Популярное

Все
Бесплатные кружки на грани закрытия
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
«Келешек мектептері»: равные условия и возможности
«Ұстаз»: поворот в профессии педагога
Откровения сельского художника
В «Ясной поляне» и сеют, и жнут, и... рыбачат
Роль выпускников в работе вузов: глобальные тренды и опыт
Качество жизни растет
Насколько реальны техногенные катастрофы?
Надежный старт
Очистить от хлама поля
Нет производств без технарей
Всем миром и со всем миром
Резонансное дело приняло новый оборот
Достоин памяти потомков
От мундиров до радиостанций
На полигон отправятся студенты
Субсидии есть, скота – нет
Истоки силы и характера
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Бесценное богатство из отходов
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Токаев не будет праздновать свой день рождения
Что надо знать о половых инфекциях и как избежать неприятных последствий
Глава Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть

Читайте также

Новое землетрясение произошло в Греции
Мощные ливни обрушились на юг Франции, есть погибшие
Извержение вулкана зафиксировано в Индонезии
Около 30 человек утонули в водоемах Туркестанской области с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]