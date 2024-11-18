Полицейский случайно выстрелил в коллегу в Таразе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту выстрела полицейским в коллегу возбуждено уголовное дело в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

«16 ноября при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. Пострадавший госпитализирован в Кордайскую районную больницу», – детализировали в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводят служебную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ДП.