Полицейский застрелил своего начальника в ЗКО

Происшествие случилось 6 сентября, около 5 часов вечера, во дворе РОВД Чапаевского района. От полученных ранений пострадавший скончался на месте, сообщает Uralskweek.kz.
"Единственное, что мы знаем, это то, что подчиненный, полицейский, застрелил своего начальника. Он умер. После этого стрелявшего задержали и увезли, он не пытался убежать с места преступления. Сейчас мы сами ожидаем любой информации", – сообщил аким Чапаевского района Адиль Жоламанов.
Пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айнагуль Сукпусунова сообщила, что вызов на пульт скорой помощи поступил в 16:32.
"Бригада скорой прибыла за 4 минуты. Это были медики из Чапаевской ЦРБ. Однако смерть уже наступила", – рассказала Айнагуль Сукпусунова.
Вокруг здания выстроилось отцепление. Тело еще не убрали со двора РОВД. На месте работают эксперты-криминалисты.
Погибшего зовут Рустем Ракишев, он является командиром специального взвода внутренней охраны.
Никаких комментариев полиция не дает. Подробная информация выясняется.