Полицейского в Алматы уволили после ДТП с его участием

По информации одного из пабликов, он был нетрезв, когда врезался в другое авто, передает Kazpravda.kz

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В ДП Алматы прокомментировали инцидент.

— По факту дорожного транспортного происшествия, совершенного сотрудником полиции Алматы в состоянии опьянения, начато расследование. Решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Еще ряд руководителей понесли дисциплинарное наказание. Эта работа находится на контроле руководства, — отметили в пресс-службе департамента.

Это не первый случай, дискредитирующий правоохранительные органы. Ранее сообщалось о том, что полицейский в области Жетысу подозревается в получении взятки.