Полиция была вынуждена открыть огонь для задержания водителя в Атырауской области

Происшествия
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Вахитов Елдос
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Лихач, оказавший сопротивление полицейским, задержан, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

17 ноября на трассе Атырау-Уральск полицейские попытались остановить водителя автомашины за превышение скорости, сообщает Polisia.kz.

Однако водитель не выполнил законные требования инспекторов патрульной полиции. Остановить его удалось, только заблокировав дорогу служебным транспортом со стороны села Индербор.

"Водитель, пытаясь объехать заграждение, наехал на ногу инспектора патрульной полиции и создал аварийную ситуацию для нескольких придорожных автомобилей. Сотрудники полиции дважды выстрелили по колесам автомобиля и два раза сделали предупредительные выстрелы в воздух. Автомобиль остановили, водителя задержали на трассе", – говорится в сообщении.

Медицинская экспертиза выявила, что водитель 1989 г.р, был трезв. Он рассказал, что автомобиль принадлежит не ему.

В отношении задержанного составлен протокол, зарегистрировано уголовное дело по статье "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
 

#водитель #Атарауская область

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