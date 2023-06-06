Полицейские выстрелом пробили колесо авто сбегающего текелийца

Требования сотрудников полиции водитель игнорировал и пытался скрыться на большой скорости.

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В суде области Жетысу рассмотрели дело жителя Текели за езду в нетрезвом состоянии, превышение скорости и попытку скрыться от полиции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Суд установил, что 3 июня около 03:30 в Текели патрульная полиция обнаружила авто, превысившее нормы допустимой скорости.

«Требования сотрудников полиции водитель автомашины проигнорировал и попытался скрыться на большой скорости. Чтобы остановить правонарушителя, полицейские выстрелом пробили колесо его машины. Согласно заключению экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в суде.

Таким образом, суд признал гражданина К. виновным по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что наложил административный арест сроком на 20 суток и лишил прав управления транспортом на 7 лет.

Обвиняемый также оштрафован на 30 МРП за неповиновение законному требованию сотрудников полиции.