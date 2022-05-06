Полные любви глаза

Несколько лет назад мы потеряли своего рыжего кота Шпунтика. Он умирал от болезни, мучительно, положив свои лапки и голову мне на руки. После такой тяжелой утраты мы зареклись брать домашних животных... Но неподалеку началась стройка, и нас, увы, настигли прелести жизни с грызунами в частном доме. Ловушки и яды помогали слабо, поэтому я решилась взять кота из приюта.

Помогли соцсети. Они, надо признать, выручают и будущих хозяев, и приюты, ведь хорошо сфотографированный хвостик быстрее обретает дом. Вот и я, казалось, нашла «своего»: приглянулся рыжий Тоша, большой и пушистый, с кисточками на ушах. Сразу видно – в роду были мейнкуны. Но кто-то меня опередил и Тошу забрал. Не расстроилась – там же остались десятки котов!

Люди забывают о том, что домашние питомцы тоже существа живые, и мы несем за них ответственность. Это не купить ребенку игрушку и выбросить, когда он вырастет, а принять в семью полноценного члена, ухаживать за ним, а главное – любить. Наверное, это тот случай, когда любовь все-таки можно купить – в виде усатого-хвостатого.

Сейчас же модно породистых питомцев за баснословные деньги заводить. Но вот парадокс: породистые тоже оказываются на улице. Просто у их хозяев нет сердца. Зато оно большое у тех, кто их спасает, кто содержит и помогает приютам, куда можно прийти и взять нового члена семьи даром, как это сделала я.

Поход в приют, надо признаться, выдался крайне болезненным: каждый из 30 котов знал, зачем я пришла, и отчаянно просился на руки. Даже обеденный таз с колбасой на время остался без внимания. Самые смелые взбирались по мне, как по дереву, другие громко мяукали, чтобы их заметили, словно плакали… И я разревелась. Старалась каждого погладить, прижать к себе хотя бы на чуть-чуть, поделиться теп­лом. Но сердце мое разрывалось оттого что не могу помочь всем.

«Своего» кота я в итоге, конечно, нашла. Пока остальные суетились вокруг меня, он, надменно на это поглядывая, мылся в сторонке. Ну, думаю, такой независимый, так держится аристократом – точно мой! Длинная белая шерсть с черными пятнами, очень пушистый хвост-пипидастр, мощные лапы и невероятные зеленые глаза… Это была любовь с первого взгляда. Моя к нему, он-то меня полюбил уже в совместной жизни.

Оказалось, что красавца зовут Жора, но из-за «манер» он был Мажориком. Теперь моя бабушка и вовсе зовет его Обжориком (голодное детство дает о себе знать), а для меня он – сладкий пирожочек. Кстати, на это прозвище он даже откликается.

Да, мы с ним помучились, провели в ветклинике дни и недели, лечили желудок и ушки. Несказанно была рада, когда он обзавелся представительным пузиком и спустя пару лет начал мяукать и мурчать – до этого из-за поврежденного горла прак­тически не издавал звуков. Но ни на секунду я не пожалела о своем решении поехать в приют и взять это чудо домой.

Теперь мы по утрам «здороваемся» носиками, на меня смотрят полные любви глаза, и мягкие лапки обнимают руки. Жорик всегда встречает меня с работы, смотрит со мной все онлайн-курсы и сериалы, научился открывать двери, подружился с песиком Босиком. А еще он добровольно отказался от лотка и ходит по делам на улицу, после обязательно вытирает лапки о коврик.

Безусловная, искренняя любовь – это то, что могут испытывать только питомцы и дети: они любят не за что-то, а просто так. И тепло, что исходит от этих взаимных чувств, всеобъемлющее, где-то на энергетическом уровне…

Знаете, иногда достаточно просто погладить кота, и самые страшные проблемы уже не так пугают. Если не верите, убедитесь сами. Сходите в приют, посмотрите на эти мордочки, может быть, среди них – ваш друг.